Mercato : Après Cristiano Ronaldo, un club de L1 a laissé filer un énorme coup avec Haaland !

Publié le 28 décembre 2021 à 2h30 par A.M.

Alors que l'échec du transfert de Cristiano Ronaldo est bien connu, l'OL est également passé à côté d'Erling Haaland.

Du côté de l'OL, l'histoire du transfert avorté de Cristiano Ronaldo est bien connue. En effet, en 2003, les Gones ont refusé d'échanger le jeune portugais avec Tony Vairelles, préférant un transfert sec. Quelques années plus tard l'OL doit bien regretter, mais ce n'est pas tout puisque Cyril Collot, ancien journaliste d’ OL TV , révèle que les Lyonnais ont supervisé Bryne FK, club formateur d'Erling Haaland, mais pour signer son meilleur ami Tord Salte. Résultat, ce dernier a évolué à Lyon entre 2015 et 2018 avant de retourner en deuxième division norvégienne tandis que Haaland est désormais suivi par tous les plus grands clubs européens.

L'OL a raté Haaland