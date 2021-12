Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz envoie un message fort à sa nouvelle recrue !

Publié le 30 décembre 2021 à 20h10 par D.M.

Entraîneur de l'ASSE, Pascal Dupraz s'est prononcé sur l'arrivée de Bakary Sako. Agé de 33 ans, l'attaquant s'est engagé jusqu' à la fin de la saison avec les Verts.

A la recherche d’un attaquant, l’ASSE a enregistré l’arrivée de Bakary Sako, libre depuis son départ du FC Pafos en juillet 2020. « Je suis très fier de retrouver le club qui m'a révélé. Revenir ici, quasiment dix ans après, c'est quelque chose de grand. J'arrive avec une seule mission : sauver le club. Je ne suis pas tout seul pour cela. Il y a de bons éléments dans l'équipe et quelques événements déclencheurs nous permettront de sortir de cette situation compliquée » a confié le joueur de 33 ans sur le site de l’ASSE.

« J'attends de lui qu'il apporte quelque chose sur le terrain »