Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz s'active pour résoudre ce chantier colossal !

Publié le 29 décembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Le recrutement d'un avant-centre sera la grande priorité de l'ASSE pour le prochain mercato hivernal. Plusieurs profils ont été ciblés par Pascal Dupraz, mais certains dossiers pourraient donner du fil à retordre aux dirigeants.

Claude Puel n’est pas parvenu à conserver son poste jusqu’à la fin de la saison. Le technicien a été remercié après la lourde défaite de son équipe face à Rennes (0-5) le 5 décembre dernier et a laissé sa place à Pascal Dupraz. En mission commando à l’ASSE, l’ancien coach de Caen et du TFC a six mois pour remettre sur pied ce club historique et éviter une décente en Ligue 2, qui pourrait être désastreuse pour les dirigeants et les finances. Mais pour parvenir à ses fins, Dupraz espère du sang frais. « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner » avait lancé le technicien lors de sa présentation. L’équipe du Forez pourrait se mettre à la recherche d’un avant-centre capable de pallier les absences de Denis Bouanga et de Wahbi Khazri, mais aussi le départ probable d’Ignacio Ramirez, mis de côté. Un dossier érigé en priorité par les responsables, prêts à mettre de côté certaines opportunités comme Hatem Ben Arfa ou encore Clément Grenier pour résoudre ce chantier.

Bakary Sako proche de l'ASSE

Si l’on en croit les informations de But Football Club , un dossier serait très avancé. Il s’agit de Bakary Sako. Agé de 33 ans et libre de rejoindre l’équipe de son choix, l’attaquant, qui s’était entraîné avec l’équipe première lors du mois de novembre, pourrait se voir proposer par l’ASSE une pige de six mois dans les prochains jours. « Moi j'observe et je m'aperçois que c'est un excellent footballeur. On sait qu'il est libre et qu'il joue dans un secteur de jeu qui est parmi ceux qu'on doit améliorer à l'ASSE » avait déclaré Pascal Dupraz à son sujet. Formé chez les Verts , le joueur pourrait être la deuxième recrue après Joris Gnagnon. Mais ce n’est pas tout puisque l’ASSE envisagerait de s’attacher les services d’un autre attaquant. Et plusieurs noms figurent sur la short-list de Pascal Dupraz.

Les pistes Mateta et Mousset explorées