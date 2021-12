Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un international français en approche pour Dupraz ?

Publié le 29 décembre 2021 à 19h10 par T.M.

Etant donné que Joris Gnagnon est hors de forme, l’ASSE pourrait encore chercher un défenseur central. Et pour Pascal Dupraz, la solution pourrait se nommer Eliaquim Mangala.

Avec le départ de Moukoudi pour la CAN, Pascal Dupraz va devoir revoir ses plans pour sa défense centrale en janvier. Et étant donné que Joris Gnagnon ne serait toujours pas prêt, il ne devrait pas être d’une grande aide. Pour l’ASSE, recruter un défenseur central serait donc une bonne idée pour ce mercato hivernal. Reste à trouver l’heureux élu. Comme expliqué récemment par L’Equipe , Dupraz serait quelque peu en difficulté avec le joueur de l’Olympiakos, Ousseynou Ba.

Mangala chaud pour l’ASSE !