Mercato - ASSE : Un contretemps à prévoir pour cette priorité de Dupraz !

Publié le 28 décembre 2021 à 17h00 par T.M.

Outre le secteur offensif, Pascal Dupraz voudrait également densifier sa charnière centrale. Mais les plans de l’entraîneur de l’ASSE se compliquent visiblement.

En janvier, Harold Moukoudi ne sera pas là, disputant la CAN avec le Cameroun. Une grosse perte pour l’ASSE et Pascal Dupraz va donc devoir revoir sa charnière centrale. Et ce n’est pas Joris Gnagnon qui devrait solutionner tout ça. Si l’ancien de Rennes s’entraîne actuellement avec les Verts, il ne devrait toutefois pas être prêt avec plusieurs semaines. Pour l’ASSE, recruter un défenseur central en janvier semble donc très important. Et alors qu’une piste semblait mener à Ousseynou Ba, L’Equipe donne de très mauvaises nouvelles ce mardi.

Un dossier remis à plus tard !

Après avoir recruté Pape Cissé l’hiver dernier en provenance de l’Olympiakos, l’ASSE voudrait donc Ousseynou Ba, autre défenseur central du club d’Athènes. Comme l’explique le quotidien sportif, l’affaire était bien engagée pour le prêt de l’ancien du GFCO Ajaccio. Mais aujourd’hui, la tendance serait différente. En effet, compte tenu du départ à la CAN de Pape Cissé et de la blessure de Kostas Manolas, l’Olympiakos aurait fermé la porte à un départ de Ba dès le début du mercato hivernal. Par conséquent, si l’ASSE veut vraiment le joueur de 26 ans, il pourrait bien falloir patienter jusqu’à la fin du mois de janvier, mais cela ne devrait pas arranger Pascal Dupraz. A suivre…