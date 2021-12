Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce terrible constat sur l'arrivée de Dupraz...

Publié le 28 décembre 2021 à 2h45 par A.M.

Bien que l'ASSE ait confié son banc à Pascal Dupraz, Denis Balbir estime que sans recrue, cela ne changera rien.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz a bien remplacé Claude Puel sur le banc de l'ASSE. Il faut dire que le club stéphanois pointe à la dernière place en Ligue 1 et la menace d'une relégation est à prendre au sérieux. Cependant, comme l'explique le journaliste Denis Balbir, l'arrivée de Pascal Dupraz, bien que spécialiste des situations compliquées, ne suffira pas à sauver les Verts.

«Si on accepte qu’il y ait des renforts ça peut le faire, sinon Dupraz ou un autre ça sera délicat»