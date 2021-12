Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme danger pour Xavi dans ce dossier colossal !

Publié le 29 décembre 2021 à 20h00 par A.D.

En grande difficulté à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang serait dans le collimateur du FC Barcelone. Toutefois, le club blaugrana devrait se frotter à la Juventus sur ce dossier. Selon la presse italienne, les Bianconeri souhaiteraient obtenir le prêt du Gabonais jusqu'à la fin de la saison.

A la peine à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait prendre le large dès le mois de janvier. Une information qui n'aurait pas échappée à Xavi. Arrivé sur le banc du Barça il y a peu, le coach espagnol aimerait renforcer son effectif, et plus particulièrement son attaque au mois de janvier. Et alors qu'il a déjà officialisé la signature de Ferran Torres, Xavi penserait également à s'offrir les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, le FC Barcelone devrait voir la Juventus se mettre en travers de sa route sur ce dossier.

La Juve veut se faire prêter Aubameyang