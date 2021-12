Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta n’est pas encore au bout de ses peines avec Ousmane Dembélé !

Publié le 29 décembre 2021 à 14h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Néanmoins, Joan Laporta et Xavi continueraient de pousser pour obtenir la prolongation du Français, malgré certains désaccords en interne concernant ce dossier.

Comme depuis l’été dernier, Joan Laporta travaille d’arrache-pied pour obtenir la prolongation d’Ousmane Dembélé. L’international tricolore est en fin de contrat en juin prochain et pour le moment, il n’a toujours pris aucune décision pour son avenir. Voulant à tout prix éviter de voir le Français partir libre à l’issue de la saison, Joan Laporta aurait fait du dossier de l’ailier de 24 ans presque une priorité. Ainsi, malgré les prétendants présents pour Ousmane Dembélé, le président du FC Barcelone ne lâcherait absolument rien.

Laporta et Xavi continuent de mettre la pression pour la prolongation de Dembélé

Comme l’explique Mundo Deportivo ce mercredi, Joan Laporta et Xavi continueraient de faire pression pour la prolongation d’Ousmane Dembélé. Le président du FC Barcelone serait très attaché au joueur et serait convaincu qu’il veut rester au Barça mais qu’il n’a pas donné de réponse définitive à cause de la pression qu’il recevrait de la part de ses agents et de son entourage, qui réclameraient un changement d’air. Le sentiment de Joan Laporta serait partagé du côté de Xavi. L’entraîneur blaugrana affirmerait qu’Ousmane Dembélé aurait bien sa place dans le projet d’avenir du club, comme l’ont montré les derniers matchs du FC Barcelone. Pour pouvoir étendre l’engagement du champion du monde 2018, la direction catalane chercherait donc des solutions et elle en aurait peut-être trouvé une.

Laporta a trouvé une solution, mais Dembélé ne fait pas l’unanimité en interne