Mercato - Barcelone : Laporta continue le pressing pour cette priorité du Barça !

Publié le 29 décembre 2021 à 9h00 par La rédaction

N'ayant toujours pris aucune décision pour son avenir, Ousmane Dembélé continuerait de voir le FC Barcelone pousser pour lui. Joan Laporta et Xavi ne compteraient pas lâcher l'affaire si facilement.

Les semaines passent mais la situation d’Ousmane Dembélé ne semble pas s’arranger. Depuis l’été dernier, Joan Laporta tente tant bien que mal de prolonger le contrat du champion du monde 2018, celui-ci arrivant à son terme en juin prochain. Mais pour le moment, Ousmane Dembélé n’a pas pris de décision concernant son avenir. Et outre la proposition du Barça, d'autres cadors européens seraient à l'affût. Le FC Barcelone ne lâcherait toutefois pas et pousserait toujours pour obtenir l’extension de l’engagement du joueur de 24 ans.

Laporta et Xavi font toujours pression pour l’avenir de Dembélé