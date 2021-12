Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'étonnante stratégie du Barça pour Dembélé !

Publié le 29 décembre 2021 à 7h00 par La rédaction

La signature théoriquement imminente de Ferran Torres laisse des questions en suspens sur la stratégie du Barça. Analyse.

Avec la signature considérée comme imminente de l’ailier droit de Manchester City Ferran Torres, des questions sont fatalement soulevées autour de la stratégie du FC Barcelone, sachant que le club catalan lutte depuis plusieurs mois pour tenter de faire prolonger Ousmane Dembélé, pour l’instant en fin de contrat en juin, et qui évolue au même poste…

Un coup financier ?

Deux options sont ouvertes. La première, la plus logique, serait que la signature de Ferran Torres signifie que le Barça a entériné le fait que l’attaquant français ne prolongerait pas et qu’il quitterait le club libre en fin de saison. L’autre option serait que le FC Barcelone continue malgré tout de chercher à prolonger Ousmane Dembélé. Compte tenu des moyens financiers très limités du Barça, l’explication serait alors que le club catalan veuille prolonger le Français avant tout pour éviter qu’il parte libre donc à coût zéro en transfert et donc pour réaliser un coup financier sur sa vente future. De surcroît, en acceptant de baisser son salaire, le joueur ferait baisser la masse salariale globale au budget.