Mercato - Barcelone : La mise au point du Barça pour cette recrue de Xavi !

Publié le 28 décembre 2021 à 14h00 par La rédaction

Le FC Barcelone serait très proche d'officialiser sa deuxième recrue hivernale avec Ferran Torres. Malgré le retard pris dernièrement, un sentiment de sérénité et de tranquillité régnerait au sein de la direction blaugrana.

Cherchant à se renforcer suite à une première partie de saison délicate, le FC Barcelone semble avoir trouvé sa deuxième recrue hivernale après Dani Alves. En effet, depuis ce dimanche, Ferran Torres est annoncé comme tout proche de devenir un joueur du Barça . Un accord aurait été trouvé avec Manchester City autour d'un montant de 55M€ avec 10M€ de bonus. L’Espagnol devait d’ailleurs être officialisé ce lundi mais le dossier a été victime d’un léger contretemps pour des raisons bureaucratiques. Cependant, l’annonce pour Ferran Torres ne devrait plus tarder et le calme régnerait au sein de la direction blaugrana .

Un sentiment de tranquillité touche le Barça pour Ferran Torres