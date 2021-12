Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les confidences de Ferran Torres sur son arrivée au Barça !

Publié le 28 décembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Ce mardi, Ferran Torres s'est engagé avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2027. Le joueur espagnol a livré ses impressions et s'est prononcé sur les qualités de Xavi.

Conscient des difficultés économiques de son équipe, Joan Laporta espérait pourtant amener du sang frais lors du mercato hivernal. Comme indiqué par TV3 il y a quelques jours, le président du FC Barcelone souhaiterait recruter trois joueurs durant cette session de transferts. Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, mais le dirigeant connaît déjà l’identité de deux recrues. En novembre dernier, le club catalan avait officialisé le retour de Daniel Alves. Agé de 38 ans, le joueur brésilien a accepté de revenir au FC Barcelone et d’évoluer sous les ordres de Xavi à partir du mois de janvier. Désireux de renforcer le secteur offensif après avoir été contraint de dire adieu à Sergio Agüero, forcé de prendre sa retraite en raison de soucis cardiaques, le technicien pourra aussi compter sur Ferran Torres. L’ailier droit avait trouvé un accord avec les dirigeants blaugrana depuis plusieurs semaines et espérait un départ de Manchester City cet hiver. Finalement, les deux équipes sont parvenues à trouver un terrain d’entente. Comme l’indique Marca , le FC Barcelone a accepté de boucler cette opération, qui pourrait coûter jusqu’à 65M€. Après avoir passé sa visite médicale, Ferran Torres a signé son contrat. Désormais lié à la formation blaugrana jusqu’en 2027, le joueur de 21 ans, qui dispose d’une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros, a tenu à adresser un message aux supporters. « Bonjour Culers. Je suis très heureux de vous annoncer qu'aujourd'hui, je vais rejoindre le club. A bientôt » a confié Ferran Torres, sous son nouveau maillot.

« Je suis très excité d'être ici »

Après avoir apposé sa signature sur son contrat, Ferran Torres est revenu longuement sur son arrivée au FC Barcelone. « Je suis très heureux de rejoindre ce grand club. J’espère continuer à grandir en tant que footballeur et en tant que personne et aider le Barça à être ce qu'il est, l'un des meilleurs clubs du monde. Je suis très excité d'être ici. C’est une étape énorme pour ma carrière, pour continuer à progresser et continuer à marquer des buts. Avec un coach idéal et dans un club enthousiasmé par mon arrivée. J'ai hâte d'être avec l'équipe maintenant » a confié le joueur espagnol lors d'un entretien accordé à Barça TV.

« Xavi est un entraîneur formidable »