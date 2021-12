Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’active pour l’avenir de Steve Mandanda !

Publié le 28 décembre 2021 à 20h10 par T.M.

Depuis l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda est cantonné à un rôle de numéro 2 à l’OM. Face à cela, un départ pourrait bien intervenir durant le mois de janvier.

Cet été, Steve Mandanda savait qu’un gardien débarquerait à l’OM. Pau Lopez a ainsi rejoint le club phocéen, mais suite à cette arrivée, l’international français a tout perdu et notamment son statut de numéro 1 incontesté sur la Canebière. Désormais, Mandanda doit se contenter de quelques matchs. Mais le champion du monde veut encore jouer malgré ses 36 ans. Ainsi, le portier de l’OM aurait demandé des explications à Jorge Sampaoli, un entretien qui pourrait bien amener le Marseillais à faire ses valises durant le mois de janvier.

Mandanda proposé un peu partout !