Mercato - OM : Un départ de Mandanda à l'ASSE ? La réponse !

Publié le 27 décembre 2021 à 0h30 par Th.B.

Ex-entraîneur des gardiens de l’Équipe de France, Fabien Grange a pu côtoyer Steve Mandanda. Néanmoins, il n’a pas vraiment envoyé le portier de l’OM à l’ASSE contrairement aux rumeurs circulant dans la presse.

Et si Steve Mandanda venait à quitter l’OM… cet hiver ? Passé d’intouchable à un rôle de doublure de luxe de Pau Lopez, le champion du monde tricolore prévoirait de s’entretenir avec son entraîneur Jorge Sampaoli afin de faire un point sur sa situation selon RMC Sport. En cas de réponse peu satisfaisante de la part du technicien argentin, Mandanda et son entourage pourrait rapidement mettre un terme à leur collaboration avec l’OM en prenant même en considération un départ dès cet hiver. Hormis l’AS Monaco, l’option ASSE serait d’actualité. Néanmoins, une ancienne connaissance de Steve Mandanda, pour l’avoir côtoyé en Équipe de France, n’a pas souhaité donner de réelles indications quant à une potentielle venue du joueur de l’OM à l’ASSE...

« J’ai toujours eu beaucoup d’affection pour les gardiens avec qui j’ai travaillé, mais… »