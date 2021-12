Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lopez, Mandanda… L’OM a fait le bon choix !

Publié le 26 décembre 2021 à 22h00 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, l’OM a fait un choix très fort en allant chercher un nouveau gardien alors que Steve Mandanda était installé dans les buts. Pau Lopez est ainsi arrivé, une décision que le club phocéen ne doit aujourd’hui pas regretter.

A l’OM, Steve Mandanda est une légende. Dans les buts phocéens, le champion du monde était indéboulonnable de son poste de numéro 1. Mais le temps passe et lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a ainsi voulu d’ores et déjà régler la succession de Mandanda. Le président de l’OM a alors été transparent à ce sujet en annonçant clairement qu’un gardien était recherché. Steve Mandanda savait donc qu’un concurrent allait débarquer et c’est Pau Lopez qui a posé ses valises sur la Canebière, étant prêté avec option d’achat par l’AS Rome.

Le dernier rempart Pau Lopez !

A l’instar du PSG, Jorge Sampaoli a dû gérer la concurrence chez les gardiens, mais a toujours refusé de faire un choix clair concernant la hiérarchie. Un choix qui s’est toutefois imposé petit à petit. Ainsi, au fil des matchs et des semaines, c’est Pau Lopez qui s’est imposé comme numéro 1, poussant alors Steve Mandanda sur le banc de touche. Une révolution dans les buts de l’OM, mais elle porte aujourd’hui ses fruits. En effet, sur sa ligne, l’Espagnol fait preuve d’une énorme solidité. D’ailleurs, aujourd’hui, l’OM est la meilleure défense de Ligue 1 et Pau Lopez n’y est pas pour rien…