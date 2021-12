Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active déjà à Paris pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 26 décembre 2021 à 18h45 par T.M.

Si le PSG ne perd pas espoir de prolonger Kylian Mbappé, le pire est envisagé. Au sein du club de la capitale, on se préparerait donc au possible départ du Français et pour cela, certaines pistes seraient déjà activées pour venir faire oublier Mbappé.

Lors du dernier mercato estival, malgré les offres du Real Madrid, le PSG a fait le choix de conserver Kylian Mbappé. Un choix risqué étant donné que le Français pourrait s’en aller librement à la fin de la saison. Arrivant au terme de son contrat, Mbappé n’a pas prolongé et il en semble encore loin. Si le PSG ne baisse pas les bras à ce sujet, le futur départ du champion du monde ne cesse de prendre de l’ampleur. Et dans l’esprit de la direction parisienne, on commence également à prendre cela en considération étudiant déjà des options pour venir remplacer Kylian Mbappé.

Une succession compliquée !

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est le patron offensif du PSG. Le remplacer sera donc forcément compliqué. Il n’empêche que Leonardo ne manque pas d’idées pour venir pallier ce départ du Français. Comme le10sport.com a pu vous le révéler, Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont en haut de la liste du PSG. Mais d’autres noms se retrouveraient sur cette liste. On retrouverait ainsi celui de Karim Adeyemi, pépite du RB Salzbourg, Mohamed Salah, qui n’a toujours pas prolongé à Liverpool, Marcus Rashford, en proie à une terrible concurrence à Manchester United, ou encore Jonathan David, selon les informations du 10sport.com, qui ne cesse de crever l’écran au LOSC. A voir maintenant quel sera le choix du PSG.