Mercato - OM : Steve Mandanda est prêt à tout plaquer !

Publié le 21 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Ne disposant plus du poste de gardien numéro un, Steve Mandanda serait prêt à quitter l’OM si Jorge Sampaoli ne remédiait pas à cette situation.

Depuis le début de la saison, Steve Mandanda doit partager son temps de jeu avec la recrue estivale Pau Lopez, arrivée en prêt en provenance de la Roma. Cependant, le champion du monde tricolore semble avoir reculé d’un cran dans la hiérarchie des gardiens puisque Lopez dispose du poste de gardien numéro un au vu de son temps de jeu plus important que celui de Mandanda. Une situation qui agacerait le Français, sous contrat jusqu’en juin 2024, au point de l’inciter à quitter l’OM ? Une hypothèse à ne pas écarter.

Mandanda prêt à claquer la porte après une entrevue avec Sampaoli ?