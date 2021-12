Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle recrue du Barça s'enflamme totalement pour Xavi !

Publié le 28 décembre 2021 à 19h00 par D.M.

Comme l'a annoncé le FC Barcelone ce mardi, Ferran Torres s'est engagé avec le club catalan jusqu'en 2027. Le joueur est déjà impatient d'évoluer sous les ordres de Xavi.

Le FC Barcelone tient sa deuxième recrue hivernale. Après avoir enregistré le retour de Daniel Alves, le club catalan a officialisé l’arrivée de Ferran Torres. L'ailier droit de 21 ans s’est engagé avec la formation blaugrana jusqu’en juin 2027. « Bonjour Culers. Je suis très heureux de vous annoncer qu'aujourd'hui, je vais rejoindre le club. A bientôt » a déclaré Torres dans sa vidéo de présentation.

« Xavi m’aidera à grandir »