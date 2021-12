Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà une première recrue bouclée pour l'été 2022 ?

Publié le 29 décembre 2021 à 8h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est en quête d’un défenseur central en vue de l'été prochain, le club catalan aurait trouvé la perle rare du côté de Chelsea.

Le FC Barcelone a entamé sa reconstruction ! Dans cette optique, le club entrainé par Xavi cherche à se renforcer dans de nombreux secteurs de jeu. Le travail a commencé par l’attaque avec l’officialisation de la venue de Ferran Torres ce mardi en provenance de Manchester City contre 55 M€ plus 10 M€ de bonus. Mais ce premier recrutement ne devrait pas être le seul des prochains mois dans la mesure où le Barça cherche notamment à se renforcer en défense. Et dans cette perspective, c’est maintenant le recrutement de César Azpilicueta qui serait quasiment bouclé.

Accord de principe avec César Azpilicueta !

En effet, Gerard Romero annonce ce mercredi que le défenseur espagnol en fin de contrat à Chelsea le 30 juin devrait rejoindre le FC Barcelone dans le cadre d’un transfert libre au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Un accord de principe aurait d’ores et déjà été trouvé entre le joueur de 32 ans et le Barça selon le journaliste espagnol, et seule une question familiale pourrait maintenant remettre en question cette tendance. Affaire à suivre donc, mais il se pourrait bien que le FC Barcelone soit en passe d’avoir déjà sa première recrue de l’été prochain en la personne de César Azpilicueta.