Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros dossier de Leonardo bouclé par le Real Madrid ? La réponse !

Publié le 29 décembre 2021 à 7h45 par B.C.

Désireux de s’attacher les services d’Antonio Rüdiger, également dans le viseur du PSG, le Real Madrid n’aurait pas encore bouclé l’arrivée de l’international allemand.

Après s’être relancé à Chelsea sous la houlette de Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger s’apprête à faire parler de lui sur le marché des transferts. Libre à l’issue de la saison, l’international allemand tarde à trouver un accord avec son club et semble se diriger vers un départ. Une situation dont souhaiterait profiter le PSG, désireux de s’attacher les services d’un nouveau défenseur. Leonardo aurait déjà rencontré l’entourage de Rüdiger, mais le Real Madrid serait en pole dans ce dossier, bien que rien ne soit encore acté.

Pas d’accord entre le Real et Rudiger