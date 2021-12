Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 28 décembre 2021 à 23h15 par D.M.

Courtisé par le PSG, Antonio Rüdiger devrait rejoindre le Real Madrid. En Espagne, le défenseur central pourrait toucher un salaire de 10M€ par an.

Le PSG a lancé les hostilités dans le dossier Antonio Rüdiger. Selon les informations d’ As , les dirigeants parisiens auraient rencontré les agents du défenseur central, il y a quelques jours, pour discuter d’une possible arrivée en France. L’international allemand voit son contrat avec Chelsea expirer en juin prochain et ne parvient pas à trouver d’accord avec ses dirigeants. Mais selon certaines sources, Rüdiger aurait pris la décision de quitter la Premier League et de rejoindre l’Espagne.

Rüdiger va rejoindre le Real Madrid