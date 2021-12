Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut boucler une vente à 30M€ cet hiver !

Publié le 28 décembre 2021 à 20h45 par B.C.

Dans le viseur de l’AC Milan notamment, Abdou Diallo ne devrait pas être bradé par le PSG, puisque Leonardo attendrait jusqu’à 30M€ pour son joueur.

Après avoir acté le prêt de Rafinha vers la Real Sociedad, Leonardo entend boucler d’autres départs durant ce mercato hivernal, et cette fois-ci sous la forme de transferts secs. Comme l’expliquait dernièrement L’Équipe , le PSG espère en effet récupérer plus de 100M€ d’ici à la fin de la saison, et de nombreux joueurs pourraient ainsi être poussés vers la sortie. Abdou Diallo serait notamment concerné, lui qui apparaît dans le viseur de l’AC Milan d’après la presse italienne. Un intérêt confirmé depuis par plusieurs médias français, et qui pourrait permettre à Leonardo de boucler une première vente conséquente.

Jusqu’à 30M€ pour Abdou Diallo ?