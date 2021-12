Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un projet à 100M€ prend forme pour Leonardo !

Publié le 28 décembre 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à vendre plusieurs joueurs cet hiver, le PSG a déjà cédé Rafinha avant même l'ouverture du mercato et plusieurs indésirables de Mauricio Pochettino semblent avoir la cote sur le marché.

Cet hiver, l'objectif du Paris Saint-Germain est très clair, à savoir vendre. Et pour cause, d'une part le club de la capitale souhaiterait renflouer ses caisses et alléger sa massa salariale, mais le PSG aimerait également alléger son effectif pléthorique en laissant filer plusieurs indésirables et ainsi permettre à certains jeunes joueurs de taper à la porte des professionnels. Selon les informations de L'Equipe , Leonardo aurait même la mission de trouver 100M€ grâce à la vente de joueurs en janvier, mais également en juin prochain. Dans cette optique, Rafinha a d'ores et déjà quitté le PSG, avant même l'ouverture du mercato d'hiver. Le milieu de terrain brésilien a été prêté à la Real Sociedad qui prendra en charge la moitié de son salaire. Et bien que ce prêt ne s'accompagne pas d'option d'achat, Jokin Aperribay, président du club basque, a déjà ouvert la porte à un transfert définitif de Rafinha en fin de saison : « Merci beaucoup de venir, pour ton envie de venir. Tu vas aider à ce que le nom de la Real soit encore plus grand. Je souhaite que tu restes longtemps à la Real. Il n’y a pas d’option d’achat, mais je souhaite que cela soit plus de 6 mois. (…) Nous avons 6 mois pour parler. C’est une question de volonté et quand il connaitre bien la Real, nous parlerons avec plus de tranquillité . »

Le dégraissage du PSG se présente bien

Mais en plus de Rafinha, d'autres joueurs semblent très convoités. A commencer par Abdou Diallo. En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, l'ancien Monégasque serait suivi de près par l'AC Milan qui cherche un défenseur central afin de compenser la blessure de Simon Kjær. Les deux clubs discutent des modalités puisque le PSG aimerait un transfert entre 20 et 30M€ alors que le club lombard privilégie un prêt, quitte à inclure une option d'achat. Autre joueur convoité : Layvin Kurzawa. Naples, la Lazio Rome ou encore Newcastle seraient intéressés par le latéral gauche qui n'entre plus du tout dans les plans de Mauricio Pochettino. Mais son salaire représente un frein important. Mauro Icardi est également convoité en Italie puisque la Juventus aimerait l'attirer cet hiver. Mais son cas est plus délicat puisque l'attaquant argentin a un vrai rôle au PSG et son départ devrait être compensé puisque derrière Kylian Mbappé, il n'y a pas d'autre avant-centre à disposition de Mauricio Pochettino. Par conséquent, la vente de Mauro Icardi semble plus probable en juin prochain, date à laquelle un autre départ pourrait rapporter quelques millions d'euros au PSG. En effet, Pablo Sarabia, prêté au Sporting CP, semble avoir marqué des points auprès des dirigeants portugais, au point qu'un transfert définitif en fin de saison ne serait pas à exclure selon Le Parisien bien que le prêt de l'international espagnol ne s'accompagne pas d'une option d'achat. Autrement dit, le dégraissage souhaité par Leonardo débute très bien.