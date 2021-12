Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau club de Rafinha lâche une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 28 décembre 2021 à 13h10 par T.M.

Si la Real Sociedad n’a aucune option d’achat pour Rafinha, il n’est pas dit que le joueur prêté par le PSG reste plus longtemps que prévu du côté de San Sebastian.

Pas dans les plans de Mauricio Pochettino au PSG, Rafinha va donc tenter de se relancer à la Real Sociedad. En effet, ce lundi, le club de San Sebastian a annoncé l’arrivée du Brésilien sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Pendant les 6 prochains mois, Rafinha va donc évoluer en Espagne, un championnat qu’il connait bien, lui l’ancien joueur du FC Barcelone. Et après ? Alors que le joueur prêté par le PSG ne pense pas encore à l’avenir, ce n’est pas forcément le cas de la Real Sociedad.

« Il n’y a pas d’option d’achat, mais… »