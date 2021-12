Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a trouvé une solution pour l’avenir de Dembélé !

Publié le 29 décembre 2021 à 10h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé n'a toujours pris aucune décision pour son avenir. Cependant, Joan Laporta aurait peut-être trouvé une solution qui puisse permettre au FC Barcelone de conserver le joueur de 24 ans.

Les semaines passent mais la situation d’Ousmane Dembélé ne semble pas s’arranger. Depuis l’été dernier, Joan Laporta tente tant bien que mal de prolonger le contrat du champion du monde 2018, celui-ci arrivant à son terme en juin prochain. Le président catalan considérerait d’ailleurs le dossier presque comme une priorité. Mais pour le moment, l’international tricolore n’a pas encore tranché. Ousmane Dembélé n’a toujours pas pris de décision pour son avenir alors que le mois de janvier approche et qu’il ne lui restera plus que six mois de contrat avec le FC Barcelone. Alors que l'ailier de 24 ans sera libre de négocier avec qui il veut dans quelques jours, le Barça essayerait toujours d’obtenir l’extension de l’engagement du Français, Joan Laporta étant convaincu qu’Ousmane Dembélé veut rester en Catalogne.

Le Barça envisage un contrat de deux ans pour Dembélé