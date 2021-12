Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouveau renfort déjà bouclé par Dupraz ?

Publié le 29 décembre 2021 à 18h45 par D.M.

L'ASSE compte bien offrir une pige de six mois à Bakary Sako, notamment pour renforcer son secteur offensif lors la seconde partie de saison.

L’ASSE pourrait avoir besoin de recruter un renfort offensif lors du prochain mercato hivernal. En effet, certains attaquants comme Wahbi Khazri ou Denis Bouanga manqueront la reprise en raison de leur participation à la Coupe d’Afrique des Nations. La formation entraînée par Pascal Dupraz pourrait aussi se séparer d’Ignacio Ramirez, mis de côté depuis son arrivée dans le Forez l’été dernier. L’ASSE aurait notamment ciblé un attaquant, qui pourrait ne rien lui coûter.

Bakary Sako, prochaine recrue des Verts ?