Mercato - ASSE : Ce terrible constat sur le recrutement de Dupraz !

Publié le 29 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Après Joris Gnagnon, ce sont Bakary Sako et Zinedine Ferhat qui pourraient débarquer à l’ASSE. Un mercato loin de satisfaire les observateurs.

Nommé sur le banc de l’ASSE, Pascal Dupraz a pour mission de sauver les Verts de la relégation. Un objectif colossal pour lequel l’entraîneur stéphanois va avoir besoin de nouvelles armes. Ainsi, lors du mercato hivernal, cela devrait bouger à l’ASSE. Alors que Joris Gnagnon va rejoindre l’effectif de Dupraz, d’autres joueurs sont annoncés dans le Forez. Bakary Sako et Zinedine Ferhat pourraient notamment finir la saison avec les Verts.

« Il faut des joueurs opérationnels tout de suite »