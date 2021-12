Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un projet à 100M€ de Leonardo est bien possible !

Publié le 29 décembre 2021 à 4h15 par T.M.

Leonardo veut dégraisser au PSG et au total, ce sont 100M€ que voudrait récupérer le directeur sportif. Une mission loin d’être impossible.

Plus à l’aise pour acheter que pour vendre, Leonardo va devoir se forcer dans les semaines et mois à venir. En effet, que ce soit en janvier ou début juin, l’accent sera mis sur les ventes au PSG. Une opération dégraissage qui a d’ailleurs déjà commencé avec le prêt de Rafinha. Mais à Paris, Leonardo vise beaucoup plus grand puisqu’au total, le directeur sportif du PSG aimerait récupérer près de 100M€. Et aux yeux de Dominique Séverac, cela est tout à fait envisageable.

« Ce n’est pas impossible… »