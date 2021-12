Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pourrait boucler une opération totalement inattendue cet hiver !

Publié le 29 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Bien que prêté à Elche, Dario Benedetto pourrait retourner à Boca Juniors dès cet hiver ce qui représenterait une vente inattendue pour l'OM.

Il y a quelques jours, au micro de TyC Sports , Dario Benedetto affichait une nouvelle fois sa volonté de retourner un jour à Boca Juniors : « Je l'ai dit au moment de mon départ à l'OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l'affection qu'ils ont à mon égard. J'espère pouvoir revenir le plus vite possible ». Et visiblement, son souhait pourrait être exaucé plus rapidement que prévu.

Benedetto de retour à Boca cet hiver ?