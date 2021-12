Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se voit conseiller un gros coup en Premier League !

Publié le 29 décembre 2021 à 2h45 par A.M.

En quête de renforts au poste de latéral gauche, l'OM se voit conseiller de recruter Alex Telles, en difficulté du côté de Manchester United.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille doit absolument vendre afin d'équilibrer ses comptes. Si jamais Pablo Longoria réussit sa mission, des renforts pourraient suivre, notamment au poste de latéral gauche où Jordan Amavi n'entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli. Et pourtant, l'ancien Niçois est le seul spécialiste du poste au sein de l'effectif de l'OM. Consultant pour RMC , Kevin Diaz a d'ailleurs une idée pour l'OM à ce poste.

Alex Telles est conseillé à l'OM