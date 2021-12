Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura une ouverture pour Matthijs de Ligt, mais...

Publié le 28 décembre 2021 à 20h15 par La rédaction

Alors que Mino Raiola a ouvert la porte à un départ de Matthijs de Ligt, le PSG pourrait avoir une opportunité à saisir. Mais cela pourrait en revanche refermer d'autres dossiers de Leonardo...

L’été dernier, le PSG s’est lourdement renforcé en recrutant des joueurs libres comme Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Georginio Wijnaldum. Et pour le prochain mercato estival, Leonardo compterait récidiver. De ce fait, le directeur sportif parisien aurait placé quelques joueurs en fin de contrat à la fin de la saison sur sa liste comme Paul Pogba. N’étant plus satisfait de sa situation à Manchester United, l’international tricolore ne devrait pas prolonger avec les Red Devils . Ainsi, le PSG verrait d’un bon œil sa venue, même si la tâche sera rude pour s’attacher ses services au vu de la concurrence sur le dossier. Mais ce n’est pas tout. Leonardo songerait également à la succession de Kylian Mbappé. Si Erling Haaland et Robert Lewandowski sont les deux priorités comme le10sport.com vous le révélait, d’autres joueurs seraient également suivis par le PSG comme Dusan Vlahovic. Cependant, la Juventus serait également attentive à ces deux dossiers.

La Juventus prête à se séparer de de Ligt pour recruter Pogba et Vlahovic