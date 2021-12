Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer avec Paul Pogba !

Publié le 28 décembre 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait suivi de près par le PSG, le Real Madrid et la Juventus ; trois écuries que le milieu de terrain français serait prêt à rejoindre. Toutefois, La Vieille Dame serait en ballotage défavorable sur ce dossier. D'une part, la Juve serait contrainte de se débarrasser d'Aaron Ramsey et d'Arthur Melo pour pouvoir assumer le salaire de Paul Pogba. D'autre part, les Bianconeri seraient refroidis par les revendications XXL de Mino Raiola.

Parti prématurément de Manchester United pour aller s'aguerrir à la Juventus, Paul Pogba a décidé de faire son retour à Old Trafford à l'été 2016, et ce, parce qu'il estimait ne pas avoir terminé son séjour chez les Red Devils . Engagée jusqu'au 30 juin avec le club mancunien, La Pioche pourrait ne plus y faire long feu. Alors qu'une prolongation ne serait pas du tout d'actualité, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United librement et gratuitement à l'été 2022, à moins qu'il ne soit vendu au mois de janvier. Conscient de la situation du Français, le PSG serait en embuscade, emballé par l'idée de réaliser un nouveau coup XXL à 0€, après avoir réussi cet exploit avec Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) lors du dernier mercato estival. Toutefois, Leonardo devrait se frotter à deux écuries européennes pour Paul Pogba : le Real Madrid et la Juventus.

Paul Pogba est prêt à signer au PSG

Selon les informations de Tuttosport , le PSG serait bel et bien prêt à profiter de la situation contractuelle de Paul Pogba pour le recruter en 2022. Toutefois, Leonardo ne serait pas seul sur ce dossier. A en croire le média transalpin, le directeur sportif du PSG serait à la lutte avec le Real Madrid et la Juventus pour Paul Pogba. De son côté, le milieu de terrain de Manchester United aurait déjà un avis bien tranché concernant ces trois écuries européennes. En effet, Paul Pogba serait ouvert à l'idée de signer au PSG et au Real Madrid, tandis qu'un retour à la Juve lui permettrait de retrouver plusieurs amis à lui à Turin. Cependant, les Bianconeri ne seraient pas du tout dans une position idéale dans le feuilleton Paul Pogba.

