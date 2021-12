Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait déjà la réponse de Paul Pogba !

Publié le 28 décembre 2021 à 9h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait dans le collimateur du PSG, du Real Madrid et de la Juventus. Selon la presse italienne, La Pioche serait prête à répondre à l'appel de Leonardo à Paris.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a frappé un grand coup sur le marché. En effet, le directeur sportif du PSG a recruté plusieurs joueurs de classe mondiale, et la grande majorité pour 0€. Alors que Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) étaient en fin de contrat avec leur club respectif, Leonardo a profité de l'aubaine pour les recruter librement et gratuitement à l'été 2021. Sachant que Paul Pogba est engagé avec Manchester United jusqu'au 30 juin, le PSG aimerait en faire de même avec lui à l'issue de cette saison. Et cela tombe plutôt bien, puisque le champion du monde français serait ouvert à un départ à Paris.

Paul Pogba est prêt à dire « oui » au PSG