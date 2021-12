Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola pose les bases de l’opération Pogba !

Publié le 28 décembre 2021 à 7h15 par A.C.

En fin de contrat, Paul Pogba devrait quitter Manchester United l’été prochain et le PSG semble bien être en première ligne pour l’accueillir.

L'été prochain, Manchester United pourrait perdre Paul Pogba... pour la deuxième fois ! Après 2012 et son départ à la Juventus, le Français s’approche une nouvelle fois de la fin de son contrat et une prolongation semble plus compromise que jamais. Les Bianconeri aimeraient le récupérer, mais cela semble également concerner le Paris Saint-Germain, où Leonardo semble planifier un nouveau gros coup à 0€. Prétendant de longue date le Real Madrid serait également sur le coup, même si la presse espagnole a récemment annoncé que d’autres pistes auraient été activées.

Raiola veut au moins 9M€ net par an pour Pogba