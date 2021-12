Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour l'avenir de Pablo Sarabia !

Publié le 28 décembre 2021 à 8h45 par Th.B.

Bien qu’aucune option d’achat ne figure dans le prêt convenu avec le PSG de Pablo Sarabia, le Sporting Lisbonne cultiverait le désir de conserver l’international espagnol à l’issue de la période de son prêt l’été prochain.

Il est l’un des joueurs, avec Arnaud Kalimuendo, prêtés par le PSG à apporter une quasi entière satisfaction à son club. Arrivé après l’Euro au Sporting Lisbonne pour l’intégralité de la saison, Pablo Sarabia semble avoir mis tout le monde d’accord au sein du club lisboète, en témoignent ses 23 apparitions sous le maillot vert et blanc du Sporting et la déclaration forte de son entraîneur Ruben Amorim en conférence de presse dernièrement. « C'est une question... Il est notre joueur jusqu'à la fin de la saison. Tout le monde est content de Pablo, mais il y a un plafond salarial et je sais qu'ils ne le dépasseront pas. (…) Quoi qu'il arrive, le président [Fredico Varandas] et Viana [le directeur sportif] ont un plan et ils vont le mettre en œuvre. Quelle que soit la quantité, ils ne dépasseront pas les niveaux ».

Le Sporting Lisbonne veut garder Sarabia !