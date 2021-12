Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Pogba !

Publié le 28 décembre 2021 à 10h10 par A.D.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Paul Pogba aurait alerté le PSG, le Real Madrid et la Juventus. En grande difficulté sur le plan financier, La Vieille Dame serait contrainte de sacrifier deux joueurs pour pouvoir rapatrier La Pioche : Arthur Melo et Aaron Ramsey.

En fin de contrat le 30 juin, Paul Pogba quittera Manchester United librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là et n'est pas vendu en janvier. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade, prêt à boucler un nouveau coup XXL à 0€. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, comme l'a indiqué Tuttosport , le Real Madrid et la Juventus seraient également sur les traces de Paul Pogba. Et pour rafler la mise, les Bianconeri seraient dans l'obligation de sacrifier deux joueurs.

La Juve doit sacrifier Arthur et Ramsey pour rapatrier Pogba