Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette étonnante anecdote sur l’arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 29 décembre 2021 à 1h15 par La rédaction

L'annonce de l'arrivée de Sergio Ramos au PSG a fait l'effet d'une bombe sur le marché des transferts lors du dernier mercato estival. Un journaliste espagnol a d'ailleurs a appris la nouvelle d'une façon assez surprenante.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a réalisé un très gros coup en s’attachant les services de Sergio Ramos. Alors que le défenseur espagnol n’a pas souhaité prolonger son contrat avec le Real Madrid après 16 ans de bons et loyaux services, le club de la capitale n’a pas hésité une seule seconde pour se positionner sur le dossier. Par le poids du nom de Sergio Ramos, l’annonce du transfert a fait l’effet d’une bombe sur le marché des transferts. En Espagne, l’un des journalistes a d’ailleurs appris la nouvelle de façon surprenante.

« Je suis allé aux toilettes, quand soudain j'ai trouvé Leonardo et René Ramos à une table »