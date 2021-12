Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé pour Al-Khelaïfi avec Haaland !

Publié le 29 décembre 2021 à 0h45 par B.C.

Alors que l’avenir d’Erling Haaland est sujet à de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois, rien ne serait encore décidé pour le Norvégien.

Susceptible de perdre Kylian Mbappé à l’issue de la saison, le PSG se penche dès maintenant sur la succession de l’international français, et plusieurs pistes sont envisagées en interne. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Erling Haaland apparaît comme la cible principale du club parisien, mais de très nombreux prétendants sont à l’affût pour récupérer le phénomène norvégien. D’après la presse espagnole, le Real Madrid aurait notamment les faveurs de l’attaquant et serait en pole pour boucler ce dossier, bien que le FC Barcelone ou Manchester City soient également prêts à passer à l’action. Cependant, rien ne serait encore acté.

PSG, Barça, Real… Haaland prend son temps