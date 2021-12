Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision fracassante a été prise pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 29 décembre 2021 à 0h30 par B.C.

En parvenant à boucler l’arrivée de Ferran Torres, le FC Barcelone aurait fait une croix sur Hakim Ziyech, un temps annoncé dans le viseur de Xavi.

Pour son retour au FC Barcelone, Xavi souhaitait se montrer actif à l’occasion de son premier mercato, et c’est déjà chose faite. Après avoir enregistré la venue de Dani Alves, le club culé a officialisé ce mardi le transfert de Ferran Torres en provenance de Manchester City pour 55M€ + 10M€ de bonus. « Je suis très excité d'être ici. C’est une étape énorme pour ma carrière, pour continuer à progresser et continuer à marquer des buts. Avec un coach idéal et dans un club enthousiasmé par mon arrivée. J'ai hâte d'être avec l'équipe maintenant », s’est réjoui le dernier renfort de Xavi. Une opération qui devrait fermer la porte à un autre attaquant de Premier League ciblé par le club culé.

Fin de la piste Ziyech après l’arrivée de Ferran Torres