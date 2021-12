Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette énorme annonce sur le retour de Sergio Ramos !

Publié le 28 décembre 2021 à 2h00 par A.M.

Après une première partie de saison tronquée par les blessures, Sergio Ramos impressionne à l'entraînement comme l'explique Ander Herrera.

Arrivé libre l'été dernier au PSG, Sergio Ramos a connu une première partie de saison assez compliquée puisqu'il n'a participé qu'à trois rencontres. Il faut dire que le défenseur espagnol n'a pas été épargné par les pépins physiques. Cependant, Sergio Ramos monte en puissance comme l'explique Ander Herrera.

Herrera annonce la couleur pour Ramos