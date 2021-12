Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme réponse d’Herrera aux détracteurs de Neymar !

Publié le 24 décembre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que Neymar fait fréquemment l’objet de critiques, Ander Herrera a tenu à prendre la défense de l’international brésilien.

Bien qu’il soit considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde par ses pairs, Neymar subit fréquemment les foudres de nombreux détracteurs. Son attitude jugée désinvolte sur le terrain lui est reprochée, de même que des comportements de star qu’il pourrait avoir ainsi qu’une supposée mauvaise hygiène de vie qui causerait ses blessures. Bref, le numéro 10 du PSG est régulièrement sous le feu des critiques, mais Neymar peut au moins compter sur le soutien de ses coéquipiers, le dernier en date étant Ander Herrera.

« Ce que disent des millions de personnes qui ne le connaissent pas n'a rien à voir avec mon expérience »