PSG - Malaise : Ce terrible constat sur le calvaire de Sergio Ramos...

Publié le 21 décembre 2021 à 22h15 par A.C.

David Bettoni, ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid, s’est exprimé au sujet de la période compliquée traversée par Sergio Ramos.

Lorsqu’il est arrivé cet été à la fin de son contrat avec le Real Madrid, nombreux applaudissaient le joli coup de Leonardo. Pourtant, six mois après, Sergio Ramos n’a joué que deux petites rencontres pour le Paris Saint-Germain... et même pas dans leur intégralité. Apparu pour la première fois contre Saint-Étienne en Ligue 1 le 28 novembre dernier (1-3), il a disputé une mi-temps ce dimanche en Coupe de France face à l’Entente Feignies Aulnoye FC (0-3). Mais le verra-t-on encore avec le maillot du PSG pour la réception de Lorient ce mercredi, ou encore pour les 16e de finale de Coupe de France début janvier ? Le mystère reste entier.

« Il est dans un pays différent, avec un autre style de jeu, en plus en France c'est plus physique, plus de transitions... »