PSG : Wijnaldum lâche un message fort à Xavi Simons !

Foot - PSG

Titularisé par Mauricio Pochettino ce dimanche en Coupe de France, Xavi Simons a reçu un joli message de Georginio Wijnaldum.

Alors que sa situation fait beaucoup parler depuis plusieurs semaines, Xavi Simons, sous contrat jusqu’à la fin de la saison, a eu l’occasion d’évoluer avec l’équipe première du PSG ce dimanche face à Feignies-Aulnoye (3-0). Au lendemain de la rencontre, Georginio Wijnaldum s’est réjoui pour son jeune compatriote. « Bravo les gars, qualification assurée. En route pour le prochain tour de Coupe de France. Super de voir beaucoup de jeunes jouer, comme mon frère néerlandais Xavi Simons », a lâché le milieu du PSG sur Twitter .

Well done boys, qualification secured On to the next round of @coupedefrance Great to see many young lads playing, like my Dutch bro @xavisimons pic.twitter.com/9buo6b5Emm