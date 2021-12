Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo vole au secours de Neymar !

Publié le 20 décembre 2021 à 7h45 par La rédaction

Souvent pointé du doigt, Neymar est loin de faire l'unanimité chez certains observateurs. Pour le directeur sportif du PSG Leonardo, son compatriote brésilien est parfois incompris.

Depuis son arrivée au PSG en 2017 en provenance du FC Barcelone pour la somme de 222M€, Neymar se montre parfois très irrégulier sous le maillot parisien. Freiné par de nombreuses blessures, le Brésilien est souvent pointé du doigt pour son hygiène de vie qui serait loin d'être irréprochable. Le numéro 10 du PSG est aujourd'hui encore éloigné des terrains depuis sa blessure à la cheville survenue le 28 novembre dernier contre l'ASSE. Alors que la star brésilienne va sortir un documentaire sur Netflix le 25 janvier prochain, Leonardo a estimé que cela pourrait permettre au grand public de mieux cerner Neymar.

« Je pense que les gens confondent un peu tout »