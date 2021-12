Foot - PSG

PSG : Le bel hommage de Verratti aux supporters !

Publié le 18 décembre 2021 à 10h25 par La rédaction mis à jour le 18 décembre 2021 à 10h27

Cette saison, les supporters ont fait leur retour dans les stades. Et pour Marco Verratti, l’appui des fans du PSG est essentiel.