PSG : Messi, Neymar... Le gros constat de Kylian Mbappé !

Publié le 16 décembre 2021 à 23h15 par D.M.

Kylian Mbappé est revenu sur son association avec Lionel Messi et Neymar. Le joueur a notamment admis qu'il était devenu moins individualiste ces dernières années, et compte bien offrir plusieurs décisives à ses compères.

Sur le papier, difficile de trouver mieux en Europe. Dans le secteur offensif, le PSG peut compter, cette saison, sur Kylian Mbappé, Neymar, mais aussi sur Lionel Messi, arrivé cet été en provenance du FC Barcelone. Mais depuis le début de cet exercice, ces trois joueurs peinent à se trouver et à se montrer performant. Assez logiquement, la MNM n’échappe pas aux critiques en raison notamment de leur manque d’implication lors des phases défensives. Mais conscient d’évoluer aux côtés de stars, Mbappé sait qu’il doit évoluer son jeu et permettre à Messi et Neymar d’être en bonne position.

« Les joueurs qui me servent c’est Messi, Neymar, Di Maria, c’est plus facile aussi »