PSG : Kylian Mbappé fait passer un énorme message au vestiaire !

Publié le 16 décembre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Présent au PSG depuis 2017, Kylian Mbappé a grandi et a, par la même occasion pris de l'assurance dans le vestiaire. Le joueur profite de son aura pour aider ses nouveaux coéquipiers et remporter des titres avec le club parisien.

Le PSG a connu une énorme déception la saison dernière, ne parvenant pas à remporter le championnat de France, mais aussi la Ligue des champions. Pour permettre au club de réaliser ses objectifs, les dirigeants ont mis le paquet lors du recrutement estival. Plusieurs stars, pour la plupart libre de tout contrat, ont répondu favorablement aux appels de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi. Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes et Lionel Messi sont arrivés à Paris avec l’ambition de remporter la première Ligue des champions du PSG. « L'objectif du PSG depuis de nombreuses années est de pouvoir gagner la Ligue des Champions. Ils ont essayé et ont été très proches de la gagner. Je pense donc que c'est l'objectif de tout le monde » a par exemple déclaré Lionel Messi depuis Dubaï. Un but aussi pour les autres joueurs du club, qui ont connu la finale de 2020, perdue face au Bayern Munich. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, présent dans la capitale depuis 2017 et qui, au fil des années, est devenu un véritable leader du vestiaire.

« Je suis convaincu qu’on aura besoin de tout le monde pour gagner »

Malgré ses 22 ans, Kylian Mbappé est devenu une voix qui compte dans le vestiaire du PSG et plus globalement dans le football mondial. Le joueur n’hésite pas à aider ses coéquipiers, notamment les nouvelles recrues, et à prodiguer de précieux conseils. Tout cela afin de permettre au groupe d'être soudé et performant, notamment pour remporter la Ligue des champions. « Je suis bien avec tout le monde. Après, je parle plusieurs langues donc c’est plus facile aussi. Ça fait longtemps que je suis là, donc je fais partie des leaders du vestiaire, j’essaie d’aider tout le monde. Parce que je suis convaincu qu’on aura besoin de tout le monde pour gagner. On a beaucoup de grands joueurs et l’heure de chacun va arriver. C’est aussi ça de rassembler parce que ce que l’on veut remporter des titres » a confié Kylian Mbappé dans un entretien au média du PSG.

Mbappé travaille son entente avec Messi

Kylian Mbappé s’est aussi rapproché de Lionel Messi, habitué aux systèmes du FC Barcelone. L’international argentin doit s’habituer à un nouveau style de jeu, une nouvelle philosophie, mais aussi à de nouveaux coéquipiers. L’entente entre Lionel Messi et Kylian Mbappé est essentielle pour permettre au PSG de remporter des trophées. Et le champion du monde 2018 en a bien conscience. « L’adaptation est plus rapide quand le lien humain est fort. Ça vous aide, vous avez moins de complexes, moins de craintes. Le nouveau joueur arrive avec des certitudes, des schémas qu’il a travaillés. Même un joueur comme Messi, il a joué à Barcelone et, pendant 15 ans, il a fait la même chose. Ça a marché là-bas, mais quand il arrive ici, c’est différent (…) On crée ça à l’entrainement, par des circuits de passe. Ce n’est pas forcément à chaque travail tactique, mais tu crées une connexion, tu sais que quand le gars il est là, il peut faire ça… Tu apprends à connaitre le joueur. Il y a une différence entre voir le joueur à la télé et en vrai, tu apprends ce qu’il aime faire ou non. L’adaptation, c’est aussi savoir ce qu’aiment tes coéquipiers » a confié l’ailier. Alors que des échéances importantes approchent, le PSG peut compter sur Kylian Mbappé pour mobiliser les troupes.