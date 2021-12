Foot - PSG

PSG : Les vérités de Kylian Mbappé sur sa relation avec Karim Benzema !

Publié le 16 décembre 2021 à 11h15 par T.M.

En attendant peut-être d’être coéquipiers au Real Madrid, Kylian Mbappé et Karim Benzema se côtoient en équipe de France. Et le courant passe très bien entre les deux attaquants.

Les supporters du Real Madrid en rêvent, mais pour le moment, le duo Kylian Mbappé-Karim Benzema n’existe que sous le maillot de l’équipe de France. Depuis son retour en sélection durant l’été, KB9 et l’attaquant du PSG combinent ensemble et cela fait quelques étincelles. L’association entre les deux attaquants impressionne et forcément, du côté de la Casa Blanca, on s’impatiente de les voir ensemble sous la tunique merengue. En attendant, Mbappé et Benzema se contentent des rassemblements des Bleus.

« On a cette envie de se faire briller l’un l’autre »