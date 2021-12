Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos affiche un souhait fort pour 2022 !

Publié le 14 décembre 2021 à 14h12 par La rédaction mis à jour le 14 décembre 2021 à 14h14

Malgré les nombreuses incertitudes quant à sa condition physique en ce moment avec le PSG, Sergio Ramos espère pouvoir disputer la prochaine Coupe du monde avec l’Espagne.