Foot - PSG

PSG : Marco Verratti adresse un message fort aux supporters !

Publié le 17 décembre 2021 à 23h05 par A.D.

Alors que les supporters rouge et bleu ont pu retrouver le Parc des Princes, le PSG est invaincu cette saison à domicile. Interrogé ce vendredi, Marco Verratti a tenu à faire passer un gros message aux fans parisiens.